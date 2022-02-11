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Sevgi gösterisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla vatandaşlarla sohbet etti

Sevgi gösterisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Erdoğan namaz dönüşü aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 günlük karantina sonrası cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan, kendisini selamlayan vatandaşla sohbet etti.

 VATANDAŞLAR ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından 5 günlük karantina sonrası cuma namazını cemaatle kıldı. Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada çevrede bulunan vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

 CUMHURBAŞKANI, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan'la sohbet edenlerin içerisinde bulunan çocuklara hediyeler dağıttı. (İHA)

Etiketler erdoğan vatandaş sohbet
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