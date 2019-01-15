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  3. 15 Ocak 2019 18:48

Şeytanın aklına gelmez ! Maaş oyunu ortaya çıktı

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı.

Şeytanın aklına gelmez ! Maaş oyunu ortaya çıktı
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Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla çalıştığı adliyede gözaltına alınan Yasin Ö.'nün, bu şekilde 3 yılda devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı anlaşıldı.

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, maaşının diğer memurlara göre fazla olması, bir personelin dikkatini çekti. Bunun üzerine durum, dün Başsavcılığa bildirildi.

Yapılan soruşturmada, Yasin Ö.'nün sahte evrak düzenleyip, hak etmediği halde 3 yıl önce memurluk kademesini yükseltip, maaşını artırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı belirlenen Yasin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

 
 

DHA

mutemet , oyun , maaş
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