SGK'nin prim destekleri kimlere verildi ?

Sayıştay raporlarından özel sektöre milyarlarca TL SGK prim desteği dağıtıldığı ancak ödemelerin doğru firmalara gidip gitmediğini kanıtlayacak belgelerin olmadığını ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, özel sektöre verilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteklerinin bol keseden dağıtılıp karşılığında kanıtlayıcı belge alınmadığını tespit etti. Sayıştay'ın tespitleri Hazine kaynaklarından firmalara ödenen SGK prim desteklerinin yağmaya dönüştüğü endişelerine yol açtı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Sayıştay raporunda, “SGK'ya aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenekler dahilinde yapılan prim teşvik ödemelerine, harcamalarda aranacak kanıtlayıcı belgelerin eklenmediği tespit edilmiştir” denildi. Engelli işçi çalıştıran, devletten yoksulluk yardımı alanları istihdam eden ya da genç girişimci olarak hayata atılanlara SGK prim teşviki dahilinde destek ödeniyor. İşverenleri desteklemek için de 5 puan ve 6 puanlık SGK prim indirimleri yapılıyor. İşverenin destekleri alırken, engelli ya da yoksulluk yardımı alanları istihdam ettiğini, teşviklerden yararlananların genç girişimci olduğunu belgeyle kanıtlanması gerekiyor. Ancak Sayıştay, bu verilere ulaşamadı. Sadece 2022'de çok sayıda firmaya 45 milyar 811 milyon lira prim teşviki adı altında kaynak aktarıldığını belirleyen Sayıştay, bu teşviklerden 80.7 milyon lirasının iptal edildiğini bildirdi. Sayıştay, “Talep edilen ve iptal edilen teşvik tutarlarının yüksekliği de göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu teşviklerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak ödenmesi daha da önem kazanmakta olup, bu nedenle idarelerin tasarrufuna bırakılamaz” uyarısında bulundu.

Sayıştay, 2022'de çok sayıda firmaya 45 milyar 811 milyon lira prim teşviki adı altında kaynak aktarıldığını, bu teşviklerden 80.7 milyon lirasının çeşitli nedenlerle iptal edildiğini bildirdi.

Cezaların tahsili izlenmiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, uygunsuz prim teşvikleri başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kişi ve şirketlere kesilen para cezalarının tahsil edilip edilmediğine ilişkin takibin de yapılmadığını ortaya çıkardı. Sayıştay'ın hazırladığı raporda, “İdari para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin Bakanlık tarafından izlenmediği tespit edilmiştir” denilirken, tahsilat sürecinin yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

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