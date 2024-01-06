Siirt'te kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüsteki 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Şirvan ilçesinde yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
DHA
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