Silivri'de sağanak yağışın ardından yollar göle döndü

İstanbul Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış caddeleri nehre döndürdü.

Silivri'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından bazı yollar nehre döndü.

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü.

Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.