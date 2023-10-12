Silivri'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

İstanbul'da Silivri'de dün meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İstanbul'da beklenen olası büyük Marmara depremiyle ilgili endişeler artarken, dün Silivri'de 3 büyüklüğün de bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından yine "büyük depremin habercisi mi" tartışmaları başlarken, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Her açıklamasında, Marmara Bölgesi'ni ve İstanbul'u uyaran Prof. Dr. Naci Görür, dünkü depremle ilgili olarak "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez" diyen Prof. Dr. Görür, "Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın" dedi.

Prof. Dr. Görür şunları ifade etti:

"Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin."

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga ton birikmedi

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depreme ilişkin, "Bugün 19.36’da Kuzey Marmara Silivri önlerinde olan M3,3’lük depremcik, beklenen depremin öncüsü falan değildir. Marmara kabuğu gergin değildir, henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga ton birikmemiştir. Nokta" yorumunu yaptı.

