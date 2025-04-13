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Silivri'deki İBB tutuklularının cezaevleri ayrıldı!

Silivri'deki İBB tutuklularının cezaevleri ayrıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği açıklandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edileceklerini duyurdu.

Günaydın’ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak:

Murat Ongun ve Hüseyin Köksal: Çorlu Cezaevi

Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz: Tekirdağ Cezaevi

Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın: Kocaeli Cezaevi

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar.” ifadelerine yer verdi.

 

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Etiketler hüseyin köksal murat ongun Murat Kapki Nihat Sütlaş Adem Soytekin Tuncay Yılmaz Tekirdağ Cezaevi Fatih Keleş necati özkan Serdal Taşkın Kocaeli Cezaevi Çorlu Cezaevi
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