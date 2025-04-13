Silivri'deki İBB tutuklularının cezaevleri ayrıldı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği açıklandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edileceklerini duyurdu.
Günaydın’ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak:
Murat Ongun ve Hüseyin Köksal: Çorlu Cezaevi
Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz: Tekirdağ Cezaevi
Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın: Kocaeli Cezaevi
Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar.” ifadelerine yer verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol