Şimdi de TUSAŞ'a yatırım yapın dolandırıcılığı

Sosyal medyada sahte reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcıların yeni tuzağı "TUSAŞ'a yatırım yapın" oyunu oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Açıklamada, TUSAŞ'ın kurumsal sosyal medya hesap adlarına da yer verildi. (DHA)

DHA