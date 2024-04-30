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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu 22 kişi hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt, omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetti. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında bugüne kadar; cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen E.Ö. ile birlikte, D.Ç., T.D., E.Y. ve avukat S.Ö. ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı. Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, ‘öldürmeye teşebbüs’, ’suça azmettirme’ ve ‘suça yardım etme’ suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 şüpheliden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

DHA

Etiketler sinan ateş cinayet suikast ülkü ocakları
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