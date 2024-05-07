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Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

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