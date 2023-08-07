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Sınırda 1'i PKK'lı 2 kaçak yakalandı

Sınırda 1'i PKK'lı 2 kaçak yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şanlıurfa'da, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 2 kişinin yakalandığı açıklandı

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

Etiketler smb milli savunma bakanlığı sınır kaçak terörist
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