Sipariş verirken ''öldürmeyin''! Motokuryeler isyan etti

Motokuryelerin yüzde 41.4’ü teslimat süresinin yeterli gelmediğinden bahsederken, yüzde 42.7’si hız baskısını çok fazla hissettiğini dile getirdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), Motosikletli Kuryeler Odağında Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi Araştırması'na Türkiye'den 150 motokurye katıldı. Bu kişilerin yüzde 25.34’ünü Suriyeli motokuryeler oluşturdu. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen araştırmada, 15-59 yaş arası kuryelerle görüşüldü.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, motokuryelerin aylık ortalama geliri 5 bin 117 lira olarak tespit edildi. Kuryelerin yüzde 84’ü yağmur, aşırı sıcak ve soğuktan zorluk yaşadığını ifade ederken, yüzde 72.7'si trafik kaynaklı stres yaşadığını bildirdi. Katılımcıların sadece yüzde 52’si kaska sahip. Suriyeli kuryelerin yüzde 55.3’ü, Türk motokuryelerin yüzde 60.7’si iş kazası geçirdiğini söyledi. Motokuryelerin yüzde 41.4’ü teslimat süresinin yeterli gelmediğinden bahsederken, yüzde 42.7’si hız baskısını çok fazla hissettiğini dile getirdi.

Motokuryelerin yüzde 52’si kendilerini zihinsel olarak, yüzde 62.7’si fiziksel olarak yorgun hissediyor. Katılımcıların yüzde 59’u işini yaparken gergin/stresli, yüzde 46.7 öfkeli hissediyor.

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