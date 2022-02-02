  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şırnak’ta terör operasyonu; 5 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu; 5 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu; 5 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler şırnak terör mücadele
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü rapçi seks kaseti iddialarına isyan etti
Gedson Fernandes'i yıkımı sonrası Torrent'e ağza alınmayacak küfür
Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi
Yeni yılın ilk enflasyonuna 1 kala, dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi''
SGK'dan kritik uyarı: ''Hemen güncelleyin''
Parkta dehşet! ''Kapışalım mı'' deyip evire çevire dövdü
Kar yağışı bir şehrimizi daha yuttu! Kar tünelleri 9 metreyi aştı
Genç kadın, katiline ''Ölmeden son bir defa öpeyim'' diye yalvarmış
Kesin buzdolabınızda pek çoğu var! İşte sağlığa en zararlı 10 yiyecek!