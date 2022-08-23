Sokak ortasında kılıçla yürüyen kişiler panik yaratmıştı: Bakan yardımcısından açıklama

Dün Eskişehir'de çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve tepki çekmişti: Bakan yardımcısı İsmail Çataklı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Eskişehir’de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahsın set ekibi olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, “Eskişehir'de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor “ şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir'de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu söylendi.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.