Şortlu kıza saldıran zanlı hakkında flaş gelişme

Pendik'te üniversitesi öğrencisi A. M. S.'yi şort giydiği gerekçesiyle darp eden şüpheli E.K. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Pendik'te üniversitesi öğrencisi A. M. S.'yi şort giydiği gerekçesiyle darp eden şüpheli E.K. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, E.K.'i tutuksuz yargılanmasına karar vererek serbest bıraktı. Mahkemenin kararının ardından savcılık, minibüste şortlu kıza saldıran zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı sonrası K. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI - ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

E.K. ile ilgili adliyeye yansıyan diğer dosyalar da ortaya çıkmaya başladı. Minibüs soruşturmasında gözaltına alınan K.'in “Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının ortaya çıkması üzerine cezaevine konulmuştu. E.K.'in bu "mahkumiyet" dışında "beraatle" sonuçlanan başka dosyalarının da daha olduğu ortaya çıktı. 2 ayrı mahkemede "elektrik hırsızlığı" iddasıyla açılan davalarda beraat kararları çıktı.