Soruşturma başlatılan Burhan Kuzu'dan ''Zindaşti'' açıklaması

Zindaşti ve adamlarının tahliye edilmesine ilişkin soruşturmada ismi geçen ve hakkında inceleme başlatılan Burhan Kuzu, konuyla ilgili, "Fatih Portakal, amacın habercilik değil yargıyı etkilemek. Haberin güncelliği ortadan kalktı. Bundan sonrası yargının konusu. Yargıyı rahat bırakın" yorumunda bulundu.

"Suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının tahliye edilmesine ilişkin soruşturmada ismi geçen Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkındaki iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSUNDAN SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

"YARGIYI RAHAT BIRAKIN"

Hakkında inceleme başlatılmasının ardından açıklamada bulunan Kuzu, " Fatih Portakal, amacın habercilik değil yargıyı etkilemek. Haberin güncelliği ortadan kalktı. Isıtıp ısıtıp her gün aynı meseleyi gündeme getirerek tahrik etmek doğru değil. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, bundan sonrası yargının konusu. Yargıyı rahat bırakın" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek", "FETÖ üyeliği" suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti'nin tahliyesine itiraz etti.

Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ifadeleri alındı. Hakimler ifadelerinde AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde Zindaşti'nin tahliyesi için kendilerini birçok kez aradığını iddia etti. Kuzu'nun aradığı bir hakime, "Zindaşti'nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için yararlı olabileceğini" söylediği iddia edilmişti.