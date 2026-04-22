Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: E-Devlet ile girilecek!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya kullanımına yönelik devrim niteliğindeki yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Sahte hesapların önüne geçmek amacıyla e-Devlet üzerinden TC kimlik doğrulaması yapılacağını belirten Gürlek, "Takma ad kullanılabilecek ancak sistemde gerçek kimlik yer alacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk canlı yayınında dijital dünyanın gündemine bomba gibi düşen sosyal medya düzenlemesine dair merak edilenleri yanıtladı. Bakan Gürlek, sosyal medyada güvenliği artırmak ve hukuki süreçleri hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni pakette, hesap açılışlarında e-Devlet doğrulaması şartının getirileceğini açıkladı.

"TC Kimlik No Platforma Verilmeyecek"

Vatandaşların en çok merak ettiği "Kişisel verilerimiz platformların eline mi geçecek?" sorusuna netlik getiren Gürlek, TC kimlik numaralarının doğrudan sosyal medya şirketlerine verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, sürecin işleyişini şu sözlerle anlattı: "Sosyal medya kullanmak isteyen kişi, e-Devlet üzerinden bir doğrulama kodu alacak ve platforma bu kodla giriş yapacak. Kimlik bilgileri devlette kalacak ama hesapla eşleşecek."

Takma Ad (Nickname) Serbest, Sorumluluk Şart

Yeni düzenlemede kullanıcıların kendi isimlerini kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Kullanıcılar yine takma adlarla (nickname) profil oluşturabilecek. Ancak bir suç işlendiğinde veya "katalog suçlar" kapsamında bir ihlal yaşandığında, o hesabın arkasındaki gerçek kimlik devlet tarafından biliniyor olacak. Gürlek, "İtibar suikastı yapanlar artık anonimliğin arkasına sığınamayacak" dedi.

15 Yaş Sınırı ve Çocukların Korunması

Meclis gündemindeki çalışmanın bir diğer önemli ayağını ise çocuklar oluşturuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı için özel sınırlamalar ve ebeveyn denetimi mekanizmaları hayata geçirilecek.

3 Aylık Geçiş Süreci Bekleniyor

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından platformlara uyum sağlamaları için bir geçiş süreci tanınması bekleniyor. Kurallara uymayan sahte ve bot hesapların kapatılması hedeflenirken, Türkiye’de "dijital hukuk"un yeni bir boyuta evrileceği öngörülüyor.

