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Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı
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Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile de gündem olan ve Şişli'deki eylemlerde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Şişli'de bir AVM önündeki protesto gösterisinde gözaltına alınan gençler arasında yer alan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ'un ev hapsi şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

400 bini aşkın takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşım ile Uluğ, "Anne tahliye" ifadelerini paylaştı.

Elif Uluğ ayrıca eylemlerde çektiği bir video ile de sosyal medyada gündem olmuştu.

Elif Uluğ serbest kalmasının ardından sosyal medyadan şu gönderileri paylaştı:

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile de gündem olan ve Şişli'deki eylemlerde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile de gündem olan ve Şişli'deki eylemlerde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı.

Etiketler elif uluğ paylaşım prrostesto tahliye serbest
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