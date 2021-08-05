Sosyal medya seferber olmuştu... Dün kaybolan Dilan bulundu

Ankara'da dün öğle saatlerinde kaybolan 26 yaşındaki Şirin Dilan E., bu sabah Eryaman'da yolda yürürken bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yenimahalle'de annesiyle bahçe yıkarken hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Şirin Dilan E. için sevindirici haber sabah erken saatlerde geldi.

Polisle aramaya katılan ailesi tarafından bulunan kadın Batıkent Karakolu'na getirildi. Baba Murat E., AA muhabirine, kızının dün saat 15.00 sıralarında kapının önünden kaybolduğunu ve ardından Batıkent Karakolu'na gelerek kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Murat E., şunları kaydetti:

"Emniyet Sarayından bütün arkadaşlar seferber oldu, çok sağ olsunlar. Sabah 06.00'ya kadar telefonundan alınan bir sinyalle bulunma ihtimali olan yerler gezildi, arandı. Bundan sonra biz de arkadaşlarıyla beraber kızımızı bulduk. Kızımızın sağlığı yerinde, herhangi bir zarar görmemiş. Biraz sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne gidip ifadesini verecek. Başına gelen her hangi bir şey yok. Sosyal medyadan bize yardım eden, destek veren tüm duyarlı insanlara, emniyetimize çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Özellikle sosyal medyada bu çığ gibi yayıldı ve Dilan bulundu. Çok büyük emekleri var. Kızımız çok iyi, ifadesi alındıktan sonra evimize gideceğiz."

Kızlarının kayıp olduğu saatlerde evde duramadıklarını ve Dilan'ı bulmak için arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Murat E., "Karakolun bir üst sokağında Dilan'ı dalgın ve amaçsız bir şekilde yürürken gördük. Kucaklaştık. Bizi gördü ağladı, çok sevindi." diye konuştu.



Şirin Dilan E., ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA