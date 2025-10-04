  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyada 10 hesaba daha erişim engeli kararı

Sosyal medyada 10 hesaba daha erişim engeli kararı

Sosyal medyada 10 hesaba daha erişim engeli kararı
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptıkları tespit edilen 10 sosyal medya hesabının daha erişime engellendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de gerçekleştirilen 361'inci toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları yine gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı. Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Sosyal medyada 30 hesap bakanlığın radarına takıldı: Erişim engellendi!Sosyal medyada 30 hesap bakanlığın radarına takıldı: Erişim engellendi!Güncel

 

 

İHA

text-ad
Etiketler sosyal medya reklam kurulu Yasa dışı bahis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Evin seramiği bomba gibi patladı; bina tahliye edildi Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama: Can kayıpları var Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun HGS ve kargo dolandırıcılarından 900 milyon TL'lik vurgun Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı DEM Parti, bebek katili Öcalan'ın mesajını açıkladı ''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi ''Tapuda 65 yaş krizi'' iddiaları için resmi açıklama geldi ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı! Rezidans inşaatında devrilen vinç yurt binasına çarptı!
Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası AK Partili Tayyar'dan referandum ve erken seçim bombası ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Karadeniz fena coştu; balıkçı teknesinde yürekler ağza geldi Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... Bu tesiste para geçmiyor! Yemek de bedava, ata binmek de... Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda Bol yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak ve fırtına kapıda İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü İstanbul'un yağmur hasreti sona erdi! Sokaklar göle döndü İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi İnternetten evini satmak isterken 100 bin lira ceza yedi Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade Can Holding'in patronu ''devlet büyüklerini'' işaret etti! Olay olacak ifade