Sosyal medyada 10 hesaba daha erişim engeli kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptıkları tespit edilen 10 sosyal medya hesabının daha erişime engellendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de gerçekleştirilen 361'inci toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları yine gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı. Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapıldı.



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

İHA