  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyada FETÖ avı: 200'e yakın hesap tespit edildi

Sosyal medyada FETÖ avı: 200'e yakın hesap tespit edildi

Sosyal medyada FETÖ avı: 200'e yakın hesap tespit edildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyalş medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.

Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında"

Etiketler fetö Fethullah Gülen gülen terörist sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Altın ve gümüş için çılgın tahmin Altın ve gümüş için çılgın tahmin Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı
Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj