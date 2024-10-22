Sosyal medyada FETÖ avı: 200'e yakın hesap tespit edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı ali Yerlikaya sosyalş medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.
Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında"
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol