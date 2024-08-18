Sosyal medyada orman yangınları operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde görülen orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 20 sosyal medya hesabı yöneticisinin hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatıldı" açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir