Sosyal medyadan duyurdu: Fenomen isim gözaltına alındı

‘Pucca’ adıyla bilinen fenomen ve yazar Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter'dan emniyete götürüldüğünü açıklayan Pınar Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.." ifadeleri kullandı.