''Soylu’yu protesto edenlerin tamamı Pontus''

Kopuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon’da Soylu’yu protesto eden grubun 'Pontus' olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı’nın paylaşımı şöyle:

"SÜLEYMAN Soyluyu protesto eden guruba bakın tamamı EKREM gibi müslüman gözüken Pontuslar"

'OKUDUĞUNU ANLAMAK GÜZEL HASLETTİR'

Kopuz, daha sonra attığı tweet’te ise “yanlış anlaşıldığını” ileri sürerek, “Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz” dedi.

TRABZON'DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Dün, bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon’a gelen Soylu, İmamoğlu’nu bekleyen yurttaşlar tarafından hava limanında protesto edilmişti.

Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise ". CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı" demişti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya kendi memleketinde protesto