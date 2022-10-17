Sözün bittiği yer! Fotoğraftaki 9 madenciden bir tek o kaldı

Bartın'da maden faciasından yıllık izinde olması nedeniyle kurtulan Gürkan Yıldırım, 8 arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı, ''Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım'' sözleriyle paylaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı.

7'Sİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR YARALI

Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"SÖZ BULUNMAZ YER ALTINI ANLATMAYA"

Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım" yazdı.