Suriye uyruklu DEAŞ zanlısı serbest kaldı
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Eli kanlı bölücü terör örgütü DEAŞ militanlarına sağlık hizmeti verdiği gerekçesiyle Samsun'da yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, 2012-2015 yılları arasında Suriye Rakka'da terör örgütü DEAŞ'e sağlık hizmeti verdiği iddia edilen 33 yaşındaki Suriye uyruklu M.O.'yu Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.O., o tarihlerde Suriye'de hemşire olarak çalıştığını ancak DEAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.
Savcıya ifade veren M.O., mahkemeye sevk edildi. M.O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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