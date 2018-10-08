Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili iki önemli gelişme

Türkiye , 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama izni talep etti. NTV'nin haberine göre arama talebi ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.

Bloomberg kanalına röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman , Kaşıkçı için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını belirtmiş ve "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” demişti.

Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından 5 gün sonra, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Reuters ekibini 'Kaşıkçı'nın orada olmadığını kanıtlamak' için konsolosluğa davet etmişti. Reuters muhabirleri, bodrum katındaki mescit dahil bütün odalarını gezmesine rağmen Kaşıkçı’nın izine rastlamadıklarını söylemişti. Konsolosluk içinden çekilen fotoğrafları da paylaşan Reuters, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed al Otaib'nin yaptığı 'kayıp gazetecinin ne Suudi Arabistan ne de konsoloslukta tutulduğu ve medyada böyle bir söylentinin olmasının bile saçma olduğu' açıklamasına da haberinde yer vermişti.





Kayıp gazeteciyle ilgili kan donduran iddia