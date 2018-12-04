Tahliye kararı vermişti... Erzurum'a atandı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı için tahliye kararı veren İstanbul Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, HSK kararnamesi ile Erzurum'a atandı. Tahliye edilen isimler 3 saat içinde sırra kadem basmıştı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre geçen 19 Ekim'de Zindaşti'nin avukatı 'tutuk incelemesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendirilen eski 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında 'tahliye' kararı verdi.

Bu karar üzerine tutuklular, gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı. Soruşturma savcısı, tahliye kararına itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı.

3 SAAT İÇİNDE KAYBOLDULAR

Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp sırra kadem basmıştı. Tartışma yaratan karar sonrası HSK müfettiş görevlendirdi.

ERZURUM'A ATAMASI YAPILDI

Tahliye kararı veren Hakim Cevdet Özcan'ın ataması, geçici olarak Küçükçekmece Adliyesine yapıldı. HSK'nın bugün açıklanan kararnamesinde ise Cevdet Özcan, Erzurum hakimi olarak atandı. Öte yandan, aynı kararname ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyin Kısık, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Ekren ise, aynı adliyede düz savcı olarak görevlendirildi.

EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sabah Gazetesinde yer alan bir habere göre, Türkiye'nin son dönemlerde tanık olduğu en karanlık isimlerden biri olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, son olarak kızı Arzu Zindaşti'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya'nın Florya'daki bir restoranda suikastın talimatını verdiği iddiasıyla araştırılıyordu.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylar süren, Drone'lu teknik takibin ardından geçtiğimiz 6 Nisan'da Büyükçekmece'deki villaya baskın düzenledi. Zindaşti ve eşi ile suç örgütünün 4'ü polis 8 üyesi adliyeye sevk edildi. Zindaşti, 2'si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bırakıldı.