Taliban heyeti Ankara’da! Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve yanındaki heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bugün kendileri ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

KIZ ÇOCUKLARININ OKUMASI, KADINLARIN ÇALIŞMASI TAVSİYESİ

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi tekrardan ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.

KIZILAY VE DİYANET İLE DE GÖRÜŞECEKLER

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

TALİBAN'DAN İNSANİ YARDIM RİCASI

Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ SORUNU

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."

“TÜRKİYE İLE SAĞLAM İLİŞKİ” HEDEFİ

Bugün Ankara'ya gelen Muttaki, geçen ay yaptığı açıklamada Kabil yönetiminin "Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmak" istediğini belirtmişti.

O dönemde yaptığı açıklamada Muttaki, Türk yetkililerle iletişim halinde olduğunu söylemiş ve Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın inşası için yardım etmesini beklediklerini kaydetmişti.

TALİBAN SÖZCÜSÜ, ÇAVUŞOĞLU'NU DAVUTOĞLU İLE KARIŞTIRDI

Öte yandan Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Taliban heyetinin Ankara’ya gideceğini duyurduğu tweetinde Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ahmet Davutoğlu ile karıştırdı.

Balkhi tweetinde, “Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu 2009-2014 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.