Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı

Türkiye'deki sığınmacılar için attığı adımlar ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, canlı yayında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların nasıl geri gönderilebileceğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında Senem Tolunay Ilgaz’ın moderatörlüğünde gazeteci Faruk Aksoy ve Aytunç Erkin’in sorularını yanıtladı. Özcan, göçmen meselesinden, muhalefete dair merak edilenleri yanıtladı.

Bolu’daki sığınmacılara yönelik uygulamaları ile sık sık gündeme gelen Tanju Özcan, Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili bir ‘devlet aklı’ oluşturulması gerektiğini söyledi. Özcan, Türkiye’deki Suriyelilerin geri döndürülmesi için ‘çözüm’ önerilerini sıraladı.

Özcan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile masaya oturulması ve ilk önce erkeklerin geri gönderilmesi gerektiğini belirterek,” Türkiye’nin her yerine dağılmış olan geçici sığınmacıları belli bir noktalara toplanılması gerekiyor. (Faruk Aksoy: Kamp kuracaksınız yani?) Kurulması gerekir” dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ YÜZDE 100 KAZANIR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem' diyen Özcan, 'İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100' ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Benim hatta siyaseten en büyük pişmanlığım 2014 seçimlerinde ben milletevkiliydim. Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim. Abdullah Gül'ün ismi konuşuluyor. Abdullah Gül Millet İttifakı'nın adayı nasıl olabilir? Erdoğan'ın çakması Gül. Aslı varken çakmasına niye versinler?

KİM ADAY OLMALI?

Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. 6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel Başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm.

“HDP BÜTÜN KÜRT VATANDAŞLARINI TEMSİL ETMİYOR”

Özcan’ın HDP ve Selahattin Demirtaş’la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. “HDP terör örgütüyle bağlantılarını maalesef kopartamadı” diyen Özcan, “Kopartma konusunda da bir gayreti olduğunu ben göremiyorum. Terör örgütüyle arasına bir türlü mesafe koyamıyor. HDP bütün Kürt vatandaşlarını falan temsil etmiyor. Terör örgütüne karşı Kürt vatandaşlarımızın artık ciddi bir antipatisi oluştu. PKK'nın avukatlığını yapsın diye HDP'ye oy veriyor değil milyonlarca insan.” diye konuştu.

“DEMİRTAŞ’TAN NEDENSE UMUTLUYUM”

Özcan, Selahattin Demirtaş hakkında da şu ifadeleri kullandı;

“Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum. Ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra 'PKK denen örgüt' diye başlayan bir konuşmasını çok iyi hatırlıyorum. İmralı notlarına bakınca terör örgütü lideriyle ne kadar ters düştüğünü, Kandil'in yöneticileriyle ne kadar ters düştüğünü görüyorum. Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkar çıkmaz şunu söylemesini umuyorum. 'Örgüt silah bıraksın, devlet bunun karşısında bir af çıkarsın ve bu sorunu görüşmek üzere ilk randevuyu Sayın Bahçeli'den istiyorum' demesini bekliyorum.”

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