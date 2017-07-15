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  3. 15 Temmuz 2017 11:22

Tankın TOMA'yı vurduğu o görüntü ilk kez yayınlandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tankın TOMA'yı vurduğu o anlar ilk kez yayınlandı.

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FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlarca anılırken, o gecenin gazilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’ın koruması Polis Mehmet Onay, polis gözüyle belgesel hazırladı. Polis memuru Onay, o darbe girişimini anlattığı belgeselde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tankın TOMA’yı vurduğu o anlar ilk kez yayınlandı. Belgesel görüntülerinde, gazi bir emniyet mensubunun hazırladığı belgeselde ortaya çıktı. Daha önce hiç yayınlanmayan o anlarda, köprü üzerindeki tanktan ateş açılması da yer alıyor. Tank mermisinin TOMA aracını delip geçmesi mobese kameralarına saniye saniye yansıyor.  
 
 
 

şehitler köprüsü , toma , 15 temmuz , tank