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  3. 12 Ağustos 2019 17:06

Tatilciler dikkat: ''Denize girmeyin'' uyarısı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediye ekipleri, hoparlörden boğulma tehlikesine karşı sahildekileri uyardı.

Tatilciler dikkat: ''Denize girmeyin'' uyarısı
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Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar oluşunca boğulma olaylarına karşı denize girmeyi yasakladı.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDI

Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hoparlöründen ekipler, 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyanların bazıları denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken, bazıları ise yoğun dalgalara aldırış etmeden suya girmeye devam etti. 

DHA

deniz , marmara ereğlisi , ilçe
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