Tatillerini zehir etmişti ! Flaş gelişme

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ndeki dört yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptırdığı, aynı odayı çok sayıda kişiye sattığı iddiasıyla aranan işletmeci S.G. ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı B.S.’nin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Süphelilerin bu yolla yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Polis, otel işletmecisi S.G. ile olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen B.S.’nin 23 Haziran’da yurt dışına çıkarak Kazakistan’a gittiğini tespit etti.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için günlerce önceden İçmeler Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı bir otele internet üzerinde her şey dahil, kişi başı 95-120 lira ödeyerek rezervasyon yaptırarak İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden tatile gelen çok sayıda tatilci, kapıda kaldı. Odaların birden fazla kişiye satılması nedeniyle mağdur olan tatilciler, bavullarıyla otel lobisi ve bahçesinde uzun süre bekledi. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüoğlu ve GETOB Müdürü Cahit Sarıbey’in müdahalesiyle kentte gelip sokakta kalan tatilciler, çeşitli otellere ücretsiz yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı emri ve Kaymakamlık talimatıyla Marmaris Belediyesi tarafından otel boşaltılarak mühürlenerek faaliyet son verildi.

BİR ODAYI 20-30 KİŞİYE SATMIŞ

Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla polis soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, otel sahibi S.H.’nin işletmeyi 10 Kasım 2017’ye kadar S.G.’ye kiralandığı öğrenildi. Yiyecek ve içecek firmalarıyla otel çalışanı 80 kişiye üç aydır ödeme yapmadığı ortaya çıkan işletmeci S.G.’nin, arkadaşı B.S. ile birlikte otelin resmi web sayfasından cazip kampanya başlığıyla bayram öncesi 95-120 lira arasında her şey dahil satış yaptığı, ayrıca 15 Eylül’e kadar bir odayı 20-30 kişiye satarak yaklaşık 10 milyon lira elde ettiği iddia edildi. Ülkenin çeşitli kentlerindeki binlerce vatandaş yanı sıra Avrupa ülkeleri, Kazakistan ve Rusya’dan turistlere aynı odayı peşin ücretle satış yaptığı ortaya çıktı.