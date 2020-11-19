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  3. 19 Kasım 2020 14:02

TBMM'ye saldırı girişimi davasında karar çıktı

TBMM'de 14 Mayıs 2019'da terör eylemi girişiminde bulanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanığın cezası belli oldu.

TBMM'ye saldırı girişimi davasında karar çıktı
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TBMM'de 14 Mayıs 2019’da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme sanık Mulla Zincir’in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel’in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.

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