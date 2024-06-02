Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya indi

Tekirdağ'da motor arızası yapan eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA