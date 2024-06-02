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Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya indi

Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya indi
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Tekirdağ'da motor arızası yapan eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Etiketler  Tekirdağ tarla eğitim uçağı
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