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  3. 03 Aralık 2018 23:48

Televizyonda yürekleri dağlayan sözler

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin anlattıkları herkesin yüreklerini dağladı.

Televizyonda yürekleri dağlayan sözler
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Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.
 
Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay, herkesi şoke etti.

'KIZIM SUSUZLUKTAN ÖLDÜ'

Ziyafet Hanım'ın kız bebeğini kaybetmesi diğer gelin ve kayınvalideleri derinden etkiledi. Ziyafet Hanım, Ebru isimli 9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermediğini söyledi. Bebeğinin susuzluktan öldüğünü iddia eden Ziyafet Hanım, 'Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım' dedi.

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