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Terör örgütünün el yapımı paylatıcı düzeneği imha edildi

Terör örgütünün el yapımı paylatıcı düzeneği imha edildi
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Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 Operasyonu düzenlendi.

PATAYICIYI DÜDÜKLÜ TENCEREYE YERLEŞTİRMİŞLER

Operasyonda tespit edilen bir taş mevzide gömülü halde, 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş, terör örgütü PKK/KCK'ya ait basma düzenekli fünye bağlantısı olan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Düzenek imha edilip, kullanılamaz hale getirildi.

Etiketler terör pkk kck terör örgütü
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