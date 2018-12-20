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  3. 20 Aralık 2018 15:30

Teröristler mağarada kıstırıldı

Güvenlik güçleri, Tunceli'de Munzur Vadisi'ndeki mağarada 8 gün önce tespit edilen bir grup teröriste ''teslim ol'' çağrısında bulundu.

Teröristler mağarada kıstırıldı
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Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde arazi arama, tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 8 gün önce bir noktada üzeri karla örtülmüş ayak izlerinin bulunduğu patika yol tespit etti. Patika yolu takip eden güvenlik güçleri, teröristlerin kış üslenmesi için girdiği doğal oluşumlu mağarayla karşılaştı.

Takviye birliklerle bölgeyi çember altına alan güvenlik güçleri, mağaranın giriş kısmına kurduğu ses sistemiyle teröristlere Kürtçe, Türkçe ve Zazaca anonslarla "teslim ol" çağrısında bulundu. Askerlerin bu çağrısına ateşle karşılık veren teröristler, kurulan ses sistemine de zarar verdi. İkinci kez mağaraya ses sistemi kuran güvenlik güçleri, teröristleri sağ olarak ele geçirmek için ikna çalışması yürütüyor.

Teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı önemli alanlardan biri olduğu belirtilen mağaradaki örgüt mensupları arasında, terör örgütü PKK ile sol terör örgütlerinden üst düzey yöneticilerin de bulunduğu tahmin ediliyor.

AA

mağara , terörist , tunceli , pkk
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