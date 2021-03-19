THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında, bebek kalp krizi geçirince uçak Ankara'ya acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı uçağı Türkiye hava sahasındayken, uçakta bulunan bir bebeğin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere saat 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

BEBEĞE İLK MÜDAHALEYİ YAPAN AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ O ANLARI ANLATTI

Türk Hava Yolları uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anları kendisine telefonla ulaşan gazetecilere anlattı.

Bebekte morarma olduğunu ve kalbinin durduğunu söyleyen Şeker,

"Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğin durumu iyiydi" dedi.

DHA