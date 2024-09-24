  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY ve Pegasus Beyrut seferlerini iptal etti

THY ve Pegasus Beyrut seferlerini iptal etti

THY ve Pegasus Beyrut seferlerini iptal etti
Güncelleme:

Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yolları, bugün yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

Etiketler THY pegasus beyrut uçuşları beyrut seferleri beyrut lübnan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Batman'da feci ölüm: Cam silerken 7. kattan düştü Batman'da feci ölüm: Cam silerken 7. kattan düştü Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Okullarda temizlik personeline 30 bin atama Okullarda temizlik personeline 30 bin atama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı İYİ Parti'de istifa depremi: 8 isim daha istifa etti İYİ Parti'de istifa depremi: 8 isim daha istifa etti Baykar'dan ''Ukrayna'a buğday karşılığında İHA satışı'' iddialarına cevap Baykar'dan ''Ukrayna'a buğday karşılığında İHA satışı'' iddialarına cevap Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katili tutuklandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katili tutuklandı Bakan Fidan, ABD'de Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Bakan Fidan, ABD'de Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan İzmir Körfezi açıklaması CHP'li Ali Mahir Başarır'dan İzmir Körfezi açıklaması
PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat Uzman isim açıkladı: Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklara tarihi fırsat Yapay zekanın geldi son nokta: İnsansız yeni nesil savaş uçağı Yapay zekanın geldi son nokta: İnsansız yeni nesil savaş uçağı