THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edilince tartışma çıktı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Hatay-İstanbul uçuşu olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilirken yolcular ve THY yetkilileri arasında tartışma çıktı.

THY’nin dün akşam saatlerinde gerçekleştirmeyi planladığı TK2271 sefer sayılı Hatay-İstanbul uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Sefer Adana-İstanbul olarak kararlaştırılınca yolcular sefer için Hatay’dan otobüslerle Adana’ya götürüldü. Duruma tepki gösteren ve Adana’ya ulaştırılan yolcular saatlerce havalimanında bekletildiklerini iddia etti.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Mağduriyetlerinin bir türlü giderilmemesi ve kendilerine sefer saatine dair net bilgi verilmediği gerekçesiyle THY yetkilileriyle yolcular arasında tartışma yaşandı. O anlar havalimanındaki diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedilirken yaşanan olay karşısında yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.