THY'nin sistemi çöktü: Seferler iptal!

Türk Hava Yolları'nın online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemin çöktüğü bildirildi. İstanbul kalkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferler iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktü.

Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarıldı.

Sisteme giriş yapan kullanıcıların karşısına aşağıdaki bildirim çıktığı kaydedildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

İSTANBUL KALKIŞLI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.