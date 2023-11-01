  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY'nin sistemi çöktü: Seferler iptal!

THY'nin sistemi çöktü: Seferler iptal!

THY'nin sistemi çöktü: Seferler iptal!
Güncelleme:

Türk Hava Yolları'nın online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemin çöktüğü bildirildi. İstanbul kalkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferler iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktü.

Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarıldı.

Sisteme giriş yapan kullanıcıların karşısına aşağıdaki bildirim çıktığı kaydedildi.

THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle  biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu  aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

İSTANBUL KALKIŞLI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Etiketler THY online bilet satışı check-in
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar'dan bir rekor daha... İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları
Ünlü astrolog Dinçer Güner bugün için saat vererek uyardı
Metrobüs'te sapık kamerada! Araca tecavüz etti
Milletin vekilinin çayına akıl almaz zam: Yüzde yüz zamlanıp 2 TL oldu!
Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı
Galericiye iş yerinin önünde korkunç infaz!
Dolar için ''bir gece ansızın'' iddiası: ''7 TL birden düşecek!''
Hande Ataizi'nden caddede jartiyer şov
İstanbul'da tefecilerin villasına baskın
SGK uzmanı uyardı: ''Her emekli zam alamayacak!''