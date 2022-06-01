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Toplu ulaşıma enflasyon zammı yağdı

Toplu ulaşıma enflasyon zammı yağdı

İzmir toplu ulaşımında enflasyon farkı biniş ücretlerine yansıtıldı. ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, İZTAŞIT ve İzmir Metro ve tramvayda biniş ücretlerine 54 kuruş zam geldi.

İzmir’de önceki ay alınan kararla birlikte enflasyon oranında güncellenen toplu ulaşım tarifesinde Haziran ayı ücretleri belli oldu. ÜFE artış oranına göre Haziran ayı itibari ile ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, tramvay ile İZTAŞIT araçlarının tarife ücretlerine yüzde 8 ila yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Tam biniş ücreti 54 kuruş daha artarak 7 lira 10 kuruştan 7 lira 64 kuruşa yükseldi.

120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1 lira 41 kuruş, ikinci aktarma ücreti ise 1 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Öğrenci binişleri ise 18 kuruş artarak 2 lira 58 kuruşa yükseldi. Öğretmen ve 60 yaş kartlarında biniş ücreti ise 6 lira 11 kuruştan 6 lira 58 kuruşa çıkarıldı.  

Etiketler toplu ulaşım enflasyon zam zam yağmuru izmir
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