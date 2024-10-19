Torun Center mühürlendi

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılar nedeniyle mühürlendi.

İstanbul Şişli Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde eski Ali Sami Yen Stadı’nın arazisinde yapılan 42 katlı 2 adet konut kulesi ve 37 katlı 1 adet ofiskulesinden oluşan Torun Center’da Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Edinilen bilgiye göre yapının D Blok’un 17-18-19-20-21-22-23-24-25’inci katlarında ‘Basit onarım izni’ ile yapılan inşaatta, iznin dışına çıkıldığı belirlendi.

Ruhsat projesine aykırı olarak bölücü duvarların kaldırıldığı, döşeme boşluklarının açıldığı tespit edilerek 9 kat mühürlendi. Söz konusu katlardaki mevcut kolonlara herhangi bir zarar verilmediği, bağımsız bölümler ile kat döşemelerindeki aykırılıkların giderilmesi durumunda mührün kaldırılacağı öğrenildi.

İNŞAAT SIRASINDA 10 İŞÇİYE MEZAR OLMUŞTU

Ali Sami Yen Stadı’nın yıkılarak yapılan rezidanslar için gerçekleştirilen imar planı değişiklikleri de mahkemelik olmuştu. Afet sonrası bölgenin tek toplanma alanı, plan değişikliği ile inşaata açılması mahkemeler tarafından sakıncalı bulunarak imar planları için defalarca yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. İnşaat sırasında 2014’te asansör işçilerle 33’üncü kattan zemine çakılmış ve 10 işçi hayatını kaybetmişti.