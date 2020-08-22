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  3. 22 Ağustos 2020 09:36

Transkript belgesi işlemleri e-Devlet’te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Transkript belgesi işlemleri e-Devlet’te
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YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada bazı üniversitelerin transkript örnekleri incelenip üniversitelerle istişareler yapılarak taslak bir transkript belgesinin oluşturulduğu belirtildi.

Taslak belgenin bütün üniversitelere gönderilerek yetkililerinin görüş ve önerilerinin alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “YÖK’e iletilen bu öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli verilerek bütün üniversitelere gönderildi. Bu çalışmaların ardından YÖK, kendi bilgi işlem sistemi ile üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak YÖK’ün e-devlet sistemi üzerindeki alanından ‘e-transkript belgesi’nin verilebilmesi için gerekli bütün veri girişlerinin bir ay içerisinde tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı”

E-transkript belgesi çalışmalarının, ekim ayının sonuna doğru tamamlanarak kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

 

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üniversite , e-devlet , işlem , Transkript
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