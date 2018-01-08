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  3. 08 Ocak 2018 21:16

Trump yabancılar için süre verdi ! 200 bin sınır dışı...

ABD yönetimi, ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesi için harekete geçti.

Trump yabancılar için süre verdi ! 200 bin sınır dışı...
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ABD yönetiminin, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki El Salvadorluların durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in bu konuda bir karara vardığına atıf yapılarak, "El Salvador, Başkan Donald Trump yönetimi altında 'Geçici Koruma Statüsünü' kaybeden dördüncü ülke olmuştur. El Salvadorlular, doğal afetlerden etkilenen yabancılara yönelik insani destek programdan en fazla yararlanan kesimdi." ifadelerine yer verildi.

TRUMP UZATMADI

Aynı açıklamada, El Salvadorluların Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal durumlarını ayarlamaları, aksi halde sınır dışı edilecekleri vurgulandı.

Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 944 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump yönetimi, 2017 yılı içinde benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu programı uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti. 

AA

el salvador , abd
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