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  3. 14 Aralık 2018 10:43

TSK, 20'den fazla savaş uçağıyla Sincar'ı vurdu

Sincar'a düzenlenen hava harekatına 20'den fazla savaş uçağı katıldı. İHA ve tanker uçağın destek verdiği operasyonda 30'dan fazla hedef vuruldu.

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TSK, Irak'ta Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin detayları paylaştı. Düzenlenen harekatta 30'dan fazla hedefin imha edildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi" denildi.

Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. 

Karacak dağı da bu operasyonla ilk kez vuruldu. Harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçak katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklamasını yaptı.

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