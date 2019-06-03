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  3. 03 Haziran 2019 09:27

TSK, PKK ile bayramlaştı: 6 hain daha öldürüldü !

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ve devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlık ayrıca Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Operasyonu'nda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi. 

PENÇE OPERASYONU'NDA BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık ayrıca Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Operasyonu'nda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu'' ifadelerine yer verildi.

 

 


 

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