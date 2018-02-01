TSK'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta saat 17.00'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü gününe girdi. TSK ve ÖSO birlikleri, Hatay ve Kilis'ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köyler ile kritik Burseya Dağı'nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Operasyonda şimdiye kadar 811 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK’nın terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürüyor. 13’üncü gününe giren operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar etkisiz hala getirilen terörist sayısının 790 olduğunu bildirdi.

“PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Açıklama şu bilgiler verildi: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”