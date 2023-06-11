''Tüm dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarını işaret ederek "Brent petrolün fiyatı yüzde 12 oranında düştü. Ancak motorin yüzde 19,3, benzin yüzde 21 oranında zamlandı" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz kurları sonrasında benzin ve motorinde zam yağmuru tüm hızıyla devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarını belirleyen Brent petrol fiyatı 14 Mayıs’tan bu yana yüzde 12 oranında düşerken Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının yüzde 21 oranında arttığına dikkat çekti.

İktidarın seçimlerin ardından her alanda zam furyasını başlattığını belirten Akın, enerji zamlarının vatandaşa hem doğrudan hem de üretim maliyetlerini artırdığı için dolaylı olarak toplam iki kere yansıdığını vurguladı.

Ahmet Akın, "Seçim öncesi ‘Gabar’da petrol bulduk, en uygun şartlarda vatandaşa vereceğiz’ diye müjde veren iktidarın ilk icraatı, Türkiye Yüzyılı’nı değil, zam furyasını başlatmak oldu. 14 Mayıs’tan bu yana benzin 4 lira 18 kuruş, motorin 3 lira 59 kuruş zamlandı. Gabar müjdesi, akaryakıtta zam yağmuruna döndü" değerlendirmesini yaptı.

Zam yağmuru, zam sağanağına dönüştü

Seçim süreci sonrasında başlayan zam yağmuru sağanak şeklinde devam ediyor. Yeni hafta alkole, sigaraya ve akaryakıta yine yeniden zam yağmuruyla başlamıştı...

Son olarak geçen hafta Cuma günü (9 Haziran Cuma) akaryakıt fiyatlarına gelen zamla Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin bir rekoru daha kırıldı.

Önce kur farkı ve zam, ardından da çifte zam

Geçtiğimiz hafta içerisinde benzin ve LPG'nin litre fiyatlarına sadece birkaç kuruşluk "kur farkı" zammı gelirken motorinin litre fiyatına da 1,36 TL zam gelmişti. Ancak akaryakıttaki zam bununla kalmadı ve döviz kurundaki rekor üstüne rekor sonrası 9 Haziran Cuma itibariyle benzinin litre fiyatında 2,70 TL, motorinin litre fiyatında 1,37 TL, LPG’de ise 0,70 TL’lik bir zam geldi.

YENİ ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 9 Haziran Cuma günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Ankara

Benzin fiyatı: 24,40 TL

Motorin fiyatı: 22,56 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 24,95 TL

Motorin fiyatı: 23,25 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,07 TL

Motorin fiyatı: 23,24 TL

LPG fiyatı: 10,51 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,01 TL

Motorin fiyatı: 22,14 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 22,70 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 24,76 TL

Motorin fiyatı: 23,01 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 24,61 TL

Motorin fiyatı: 22,94 TL

LPG fiyatı: 10,98 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.